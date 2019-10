Autoroute : les départements se demandent comment repasser à 90km/h

Depuis son instauration en juillet 2018, le passage aux 80km/h est toujours très glissant. Pour tenter d'apaiser la colère des automobilistes, le Premier ministre avait proposé un assouplissement en mai 2019, notamment un éventuel retour aux 90km/h. En attendant, les conducteurs ne savent plus à quel panneau se vouer. Quelles seraient les conséquences d'un changement de panneaux ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.