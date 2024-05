Autoroute : pourquoi l'essence est toujours plus chère

Le sans plomb 98 est à 2,50 euros sur cette aire d'autoroute du Rhône, de quoi passer son chemin pour certains : "C'est indécent. À ce prix-là, c'est hallucinant". Du carburant, en moyenne, quinze centimes plus cher sur l'autoroute, et cela n'a pas échappé aux vacanciers. En cause, le prix élevé des concessions sur autoroute, mais pas seulement. "Les stations sont ouvertes 24 heures sur 24. Il faut donc rémunérer les personnes qui travaillent dans ces stations", explique Salomée Ruel, professeure en management logistique à Excelia Business School. Il faut faire des marges, surtout quand une partie du pays est sur la route comme en ce moment. Une fois à sec, on n'a pas toujours le choix. Alors comment faire pour éviter ces stations chères ? Voici des astuces : faire le plein avant de partir ou quitter l'autoroute pour trouver de l'essence moins chère. Sans oublier, ceux pour qui la route des vacances est la route nationale et aucune autre... si vous êtes prêts à prendre votre temps. TF1 | Reportage G. Charnay, A. Cerrone, A. Gay