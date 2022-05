Autoroute : un panneau pour protéger les patrouilleurs

C'est une règle du code de la route encore peu connue des automobilistes. Le principe du corridor de sécurité, c'est lorsque vous roulez sur l'autoroute et que vous rencontrez du personnel autoroutier sécurisant un véhicule en panne ou un accident. Là, vous devez ralentir, changer de voie ou vous écarter au maximum. L'objectif est de protéger les agents sur le bord de la route, appelés aussi les patrouilleurs. Des conducteurs qui ne ralentissent pas et qui ne s'écartent pas, provoquent des accidents. Ceux qui impliquent des agents en intervention se multiplient, 42 sur les trois premiers mois de l'année. C'est deux fois plus que l'an dernier à la même période. De nouveaux panneaux ont donc été installés sur plusieurs autoroutes du pays pour rappeler quelques règles simples en trois temps : ralentir, s'éloigner et si possible, changer de voie. Les panneaux de signalisation pourraient bientôt être installés sur tout le territoire. Le non-respect d'un corridor de sécurité est puni de 135 euros d'amende. TF1 | Reportage S. Chevallereau, V. Abellaneda