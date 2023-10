Autoroutes : des projets bientôt abandonnés

La route nationale 13, qui arrive à Cherbourg-Octeville (Manche), ressemble à une autoroute. Pourtant, l'A13 s'arrête à Caen (Calvados), à 123 km. Depuis plusieurs années, une extension de cette autoroute est attendue avec impatience. Les habitants se sentent un peu enclavés. Il faut une heure trente pour aller à Caen et quatre heures pour se rendre à Paris en train ou en voiture. Des projets comme celui-ci, il y en a une dizaine en France, notamment autour des grandes agglomérations. L'objectif est de faciliter les liaisons avec les plus petites communes. Mais parmi ces projets, certains pourraient être abandonnés dans les prochaines semaines. Face aux enjeux écologiques, pollution et sauvegarde des espaces naturelles, le ministre des Transports veut réévaluer certains projets et donner la priorité aux rails. En revanche, pour les projets déjà lancés, comme celui de l'A69, le ministre a confirmé qu'il continuerait malgré la mobilisation des opposants. TF1 | Reportage V. Topenot, M. Stiti, A. Santos