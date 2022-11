Autoroutes : êtes-vous prêt à rouler à 110 km/h ?

Rouler à 110 km/h plutôt qu'à 130 km/h en prenant l'autoroute, seriez-vous prêts à faire cette petite révolution ? Nous l'avons fait, notre régulateur bloqué à 110 km/h. Alors, la première chose qu'on constate, c'est que tout le monde nous double. Sur un trajet Lyon-Valence, soit 100 kilomètres, ce serait 16% de carburant économisés, soit 1,50 euro. Et ce serait également 25% de CO2 en moins. Cette initiative serait donc bonne pour le porte-monnaie et la planète, tout cela pour seulement huit minutes de perdues. Ce n'est pas un problème pour Jérôme, pour qui rouler à 130 km/h, c'est fini. "On a quatre heures de route d'habitude (...) Donc ça nous fait peut-être un quart d'heure de plus", affirme-t-il. Alors, convaincus ? Pas sans une autoroute moins chère pour la plupart. "Si on baisse, pourquoi pas. Parce que je peux comprendre que ça peut réguler la circulation. Mais alors dans ces cas-là, baissez le prix de l'autoroute", plaide une automobiliste. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour, tout comme ralentir sa vitesse sur l'autoroute, pour le moment écarté par le gouvernement. TF1 | Reportage G. Charnay, A. Cerrone