Autoroutes : les péages bientôt plus chers

Le prix du trajet de quinze minutes au péage entre Montpellier et Sète sur l'autoroute A9 est de 1,60 euro. Et cela devrait bientôt augmenter, plus 2% en moyenne au 1er février sur toutes les autoroutes françaises. Arnaud prend l'autoroute tous les jours pour son travail. "Quand vous faites 8 000 km et que les trois quarts sont fait sur autoroute, vous avez des trajets à 20, 30 ou 40 euros. Je pense que la facture doit être aux alentours de 1 000 euros par mois minimum", confie-t-il. L'augmentation du prix des péages dépend de l'inflation. Et avec la reprise de l'économie, les prix à la consommation ont grimpé de presque 3% en novembre. Un coup de massue pour certains automobilistes. Par ailleurs, les péages n'augmenteront pas tous de la même manière. Les autoroutes du Sud seront les plus touchées et le prix de certains péages très fréquentés pourrait même exploser. Alors pour continuer à prendre l'autoroute, des amis ont décidé de faire du covoiturage pour se partager le montant. TF1 | Reportage A. Bacot, A. Delabre