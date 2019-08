Autoroutes : plus d'un Français sur trois jette ses déchets depuis sa voiture

Une étude Ipsos pour Vinci Autoroutes nous révèle que plus d'un Français sur trois jette ses ordures par la fenêtre de sa voiture. Canettes, emballages de sandwich, bouteilles d'eau, mégots... les patrouilleurs retrouvent un peu de tout sur les autoroutes. En une heure, ils arrivent à ramasser environ 130 litres de déchets délibérément jetés à travers les fenêtres des véhicules. Une incivilité bien surprenante dans la mesure où l'on retrouve des poubelles tous les quinze kilomètres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.