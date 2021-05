Autotests dans les lycées : un casse-tête de plus pour les proviseurs

C'est bien à partir de ce lundi, le 10 mai, que les lycéens étaient censés s'autotester. Mais depuis ce matin, une question était sur toutes les lèvres : où sont les autotests ? "On s'attend à pouvoir véritablement commencer la campagne pour les élèves la semaine prochaine à partir du 17 mai", confie Frédérique Rolet, professeure et secrétaire générale de SNES-FSU. Le ministère de l'Éducation exige aussi que les élèves s'autotestent dans une salle dédiée. Ils doivent être espacés de deux mètres, dos à dos ou face à un mur, pour limiter les contacts. Un adulte doit superviser le processus. Cette organisation donne déjà des sueurs froides aux chefs d'établissement. En tout, 4 500 médiateurs Covid devraient venir en aide aux lycées, mais c'est insuffisant selon les proviseurs. De plus, ces autotests ne sont pas obligatoires et l'accord des parents est nécessaire. Les élèves seront-ils bien au rendez-vous ? Selon une projection, si 25 lycéens sur 100 acceptent de s'autotester une fois par semaine, on réduirait de 30% les cas à l'école.