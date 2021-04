Autotests en vente libre : en trouve-t-on facilement en pharmacie ?

Ils étaient attendus ce matin chez tous les pharmaciens du pays. Mais inutile de se précipiter, les autotests n'arriveront que dans quelques jours. Le décret vient d'être publié, trop long pour certains pharmaciens. "Hier j'étais de garde, j'ai peut-être eu 30 personnes qui me demandaient des tests", raconte un pharmacien. Il attend donc impatiemment les livraisons. Il s'agit d'autotests validés par les autorités sanitaires et mis en boîte par les distributeurs. Avec ceux-ci, le prélèvement dans le nez est moins profond et moins douloureux qu'un test PCR. Le résultat est ensuite obtenu en quinze minutes. Ces autotests sont vendus six euros la pièce, sans ordonnance, pour dépister plus fréquemment. Certains sont ravis de cette petite avancée, jugée pratique. D'autres par contre, s'en méfient encore et préfèrent faire le test dans les laboratoires. Ces autotests seraient pourtant fiables à plus de 90%. Un résultat positif devra toutefois être confirmé par un test PCR pour détecter la nature exacte du variant.