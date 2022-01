Autotests : les usines tournent à plein régime

Des autotests, il en faut toujours plus. Ces machines en fabriquent plus de 80 000 par jour. Pour atteindre cette quantité, ce directeur de production a dû revoir toute son organisation. En plus de cette machine-ci, le nombre de salariés a été doublé. Ici, c'est l'évolution de l'épidémie qui dicte la cadence. Depuis quelques semaines, la demande est telle qu'il a fallu pousser les murs. Un chapiteau a été installée à l'extérieur où salariés et intérimaires venus en renfort s'activent : triage, mise en boîte et confection de colis. Malgré des journées à rallonge, ici, tous ont le sentiment d'être utiles. Au total, une centaine d'emplois ont été créés. La production est à flux tendu. Il n'y a donc aucun stock possible. Cette situation pourrait se poursuivre jusqu'à la fin du mois de janvier. "Le rythme est assez dense, il y a énormément de travail actuellement", lance Amina. "Aujourd'hui, nous produisons des autotests 24h/24 pour assurer un temps de livraison le plus court possible entre la commande client et la date de réception", explique le directeur. TF1 | Reportage M. Stiti, M. Merle