Incendie de Notre-Dame : ces autres bâtiments historiques ravagés par le feu

Outre la cathédrale Notre-Dame de Paris, d'autres monuments ont également été ravagés par un incendie. Dans la nuit du 2 au 3 janvier 2003, le château de Lunéville était en proie aux flammes. Une souscription nationale a rapidement été lancée pour sa rénovation qui est encore en cours. À Rennes, c'est un trésor du patrimoine régional qui se consume en février 1994. Après dix ans et 50 millions d'euros de travaux plus tard, le Parlement de Bretagne est reconstruite à l'identique. Autre symbole de l'histoire du pays, la cathédrale de Reims a été ciblée par des bombardements allemands en septembre 1914. Elle a mis 20 ans avant de retrouver sa splendeur gothique.