Auvergne et Rhône-Alpes : 32 000 foyers privés d'électricité

A Sail-les-Bains, Émilienne Plaidy, retraitée, doit prendre son mal en patience. Après les fortes chutes de neige et de pluie qui ont touché de nombreux départements, 32 000 foyers restent privés d'électricité ce 31 octobre 2018 dans les zones Auvergne et Rhône-Alpes. L'activité économique y est également impactée. Les techniciens d'Enedis multiplient les interventions pour rétablir le courant.