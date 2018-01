En Auvergne-Rhône-Alpes, une forte affluence est attendue sur les routes pour ce samedi 6 janvier 2018. Toutefois, certaines routes de montagnes restent difficiles d'accès. D'une manière générale, la situation se normalise malgré quelques opérations de déblaiement toujours en cours. La pluie et la neige ont cessé de tomber dans les hauteurs. Les alertes météo inquiétantes de ces dernières heures sont désormais révolues et les risques d'avalanche sont en baisse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.