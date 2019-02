Auvergne : une ambiance hivernale au marché d'Égliseneuve-d'Entraigues

Pour cette semaine du 4 février 2019, la neige s'est calmée mais il fait encore très froid le matin. En Auvergne, il n'est pas question pour les habitants de compter uniquement sur le soleil pour se réchauffer. Au marché d'Égliseneuve-d'Entraigues, certains font le plein de légumes de saison pour concocter des plats qui rechauffent. On peut notamment citer les soupes, les truffades, les potées ou encore les pots-au-feu Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.