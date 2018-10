Auvers-sur-Oise : sur les pas de Van Gogh

À Auvers-sur-Oise, une nouvelle offre touristique et culturelle est disponible pour ceux qui veulent connaître un peu plus les impressionnistes. Chaque année, un parcours de quatorze kilomètres est arpenté par près de 300 000 touristes. La plupart des visiteurs sont des Asiatiques. Et devant chaque point d'intérêt, une toile du célèbre peintre est exposée. La Maison Van Gogh, elle, vous plonge dans l'intimité de l'impressionniste, qui est enterré au cimetière du village aux côtés de son frère Théo. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.