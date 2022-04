Aux confins des Baronnies provençales : le village de Montbrun-les-Bains

On y grimpe comme dans un village de montagne, mais il est avant tout provençal. À la lumière du matin, Montbrun-les-Bains (Drôme) respire l'air pur et il jouit de la chaleur du sud. Gérard Chappon habite dans les hauteurs de ce village médiéval depuis toujours. La rue du Beffroi est la plus typique du vieux Montbrun. Au XIXe siècle, plus de 1 000 habitants vivaient là, dans des maisons biscornues, construites les unes contre les autres à même le rocher. À cause des constructions parfois bancales, pour se frayer un chemin, tous les moyens sont bons. L'autre plaisir simple est d'étendre son linge avec une vue unique sur les baronnies. Un emplacement rêvé qui nécessite quelques petits agencements. Pour monter le bois ou les courses, Anne-Marie a sa technique. Au sommet de ce village citadelle, on peut apercevoir les vestiges d'un château renaissance considéré comme l'un des plus importants du territoire, au XVIe siècle. Pour y accéder, on retrouve Gérard Chappon qui va nous guider dans les calades, ces ruelles pavées qu'il faut grimper sans relâche. TF1 | Reportage S. Agi, A. Cerrone