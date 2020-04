"Aux masques citoyens !" : l'Académie de médecine réclame le port général du masque sans attendre

Depuis mercredi, l'Académie nationale de médecine a vivement recommandé le port de masque dans les lieux publics. Et cela dès maintenant, sans attendre le début du déconfinement. Dans les rues de Dijon (Bourgogne), la plupart des gens en portent sauf ceux qui n'en disposent pas. Peut-être faudrait-il se mettre à en coudre, d'autant plus qu'ils seraient réutilisables. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.