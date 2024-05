Aux origines de l'Olympisme

Et si ce n'était pas juste un musée. Et si, en plein Paris, sous la pyramide du Louvre, respiraient aussi un nombre incalculable d'athlètes olympiques ? Et tous dans de drôles de positions, parfois en prise avec un lion et qu'on appelle "Milon de Crotone", lutteur couronné six fois il y a six siècles, ou Phidippidès, un peu avachi après sa course marathon. Comme un grand vestiaire, avec ses entraîneurs inquiets et qui veillent sur la bonne forme de ses sportifs aux exploits gravés dans la terre cuite. À peine 2 500 ans d'âge et nous les admirons encore, photo-finish gravée sur l'amphore. Étrangement bien conservés, sans l'ombre d'une courbature ou même d'une égratignure, prêts à lancer le disque. Les stupéfiants témoignages des tout premiers Jeux olympiques racontés au musée et sur les traces desquelles nous sommes partis, pour un voyage en Grèce antique, là où vont se tenir pendant 1 000 ans ce qu'on appelle alors les Jeux panhelléniques, dans les grandes citées d'Athènes, de Delphes et de Corinthe, et surtout, dès 776 avant notre ère, à Olympie. TF1 | Reportage F. Leenknegt, L. Lassalle