Aux origines du pesto

Debout sur des planches, allongé ou assis... à chacun sa position. Sur le chantier se joue un numéro d'équilibriste bien rodé. Récolter du basilic génois est un travail quotidien pour eux : "Nous devons faire attention à ne pas l'écraser et ne pas l'abîmer en choisissant les plantes les plus grandes". Chaque feuille est précieuse. Chez les Casotti, le basilic génois est cultivé depuis cinq générations. Cette plante fragile à récolter au petit matin n'a plus aucun secret pour eux. À 77 ans, Maria, la doyenne de la famille est toujours sur ses planches. Elle est la gardienne de la tradition et maîtrise mieux que personne la recette du Pesto alla Genovese. Cette sauce, la deuxième plus consommée au monde après la sauce tomate, fait la fierté de la Ligurie. Gênes, sa capitale, a contribué à sa diffusion. Depuis des siècles, des navires partent de son port historique avec des cargaisons. Dans un marché au cœur de la ville, basilic génois et pesto trônent sur les étals. Le basilic génois bénéficie aujourd'hui d'une AOP. Plus qu'une recette, le pesto est une histoire qui fait saliver. TF1 | Reportage S. Boujamaa, C. Napoli, C. Guérad