Aux petits soins pour le célèbre passage du Gois

Sur le passage du Gois (Vendée), la marée rythme chaque journée. La chaussée se cache encore, mais au bout de 1h30, elle se révèle enfin. Frédéric Durand est en charge de l’entretien de la route. À chaque marée basse, le chronomètre s’enclenche. Il doit nettoyer les quatre kilomètres de voies pour permettre aux voitures de passer. L’été, 3 000 automobilistes empruntent chaque jour cette route. Elle ne sera dégagée que trois heures. Alors, même les vacanciers pressés doivent faire preuve de patience. Les passants ne font pas que traverser. Ce lieu unique est, lui-même, une attraction, à vos risques et périls. Gabriel Soulard et Bernard Pélisson, eux, ne se font pas piéger. Ils connaissent le Gois, son rythme et son histoire, par cœur. Des balises ont été installées à l’époque et servent encore aujourd’hui, tout comme les pavés qui recouvrent le passage. Préserver le Gois, cela passe aussi par le faire reconnaître comme patrimoine. Objectif : obtenir les moyens de lui faire redonner son apparence comme à l’époque. L’horloge a tourné. Ça y est, la marée remonte. Pour passer, il faudra retenter sa chance le lendemain. TF1 | Reportage L. Poupon, A. Poupon, L. Schöneshöfer