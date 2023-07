Aux petits soins pour les vieux camions de pompiers

Chromes étincelants, peintures rutilantes, et des moteurs qui tournent comme des horloges. Forcément, ils attirent les regards. Des engins des années 30, 50 et 70 qui s'offrent une deuxième jeunesse grâce à la passion d'une trentaine de pompiers retraités. À bord, tout fonctionne, la pompe, la lance à incendie et l'échelle bien sûr. Celle d'un Citroën de 1942 est en parfait état. Une association d'anciens pompiers existe depuis 25 ans et a déjà restauré une dizaine de camions retrouvés chez des particuliers ou dans des casses. Le dernier arrivé, un camion-citerne de 1959. La carrosserie et le moteur sont déjà terminés, place maintenant à l'électricité. Fleuron de la collection, un Renault de 1932 qui pourrissait chez un particulier. Pierre Gannaz, président de l'Amicale des anciens sapeurs-pompiers de Sallanches, nous raconte : "On l'a récupéré, on s'est mis au travail. On a passé 1400 heures de travail dessus". On voit le résultat, 90 ans mais plus une ride. Le doyen de ce musée parcours à nouveau les routes de Haute-Savoie, grâce au travail de ces passionnés de belles mécaniques. F1 | Reportage J.-P. Feret, J. Berville