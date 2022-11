Aux premières loges pour le premier succès

Il peut y avoir des lendemains de victoire difficiles. Pour ces cousins couchés à quatre heures du matin, la nuit a été courte. "On a chanté, on a dansé, etc. Même la voix, c’est un peu compliqué ce matin, mais c’est top", affirme un supporter. Les Français sont plus que sereins sur la suite des événements. Hier soir, le compte a été bon pour le moral. Une large victoire des Bleus après un but australien. Au stade, les supporters ont vécu des émotions fortes : "C’était génial. On est super émus, super contents et on espère qu’on va continuer comme ça" ; "On a eu quelques frissons au début" ; "Au final, on a su composer, et on a montré que la Coupe du monde, on la méritait". L’absence de Benzema est vite oubliée. Les Français se sont trouvé un nouveau chouchou : Olivier Giroud. "Bravo à lui, bravo pour son 51ème but. J’espère qu’il va le dépasser", dit l’un des fans. La chaleur de la victoire est partagée. Même un couple franco-australien ne repart pas fâché. TF1 | Reportage A. Tasssin, A. Ponsars