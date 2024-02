Avant la fin des promos, la course aux bonnes affaires

Moins 50, moins 70 et même jusqu'à moins 80% de réduction... Ce mercredi matin, de nombreux clients n'hésitent pas à faire le plein dans ce magasin. Depuis quelques semaines, ce dernier pratique des promotions chocs sur les produits d'hygiène et d'entretien. Les couches, c'est une bonne affaire pour cette mère de famille qui va économiser 25 euros. Mais cela ne va pas durer, car dès le 1er mars, une loi interdira à la grande distribution de proposer de tels rabais. Ils ne pourront plus dépasser 34%. Sont concernés les produits non alimentaires comme la lessive, le dentifrice ou le shampoing ; difficile à comprendre pour le consommateur. À terme, cette mesure doit permettre de limiter la pression des distributeurs sur les fabricants et d'éviter des promotions artificielles. L'un des objectifs aussi est de retrouver des prix raisonnables toute l'année. Devant cette nouvelle réglementation, certains clients pourraient changer leurs habitudes d'achats. Dès le 29 février au soir, ces promotions chocs prendront fin. Mais en attendant, dans ce magasin, les stocks seront disponibles jusqu'au bout. TF1 | Reportage N. Hesse, R. Hellec