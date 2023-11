Avant la libération des otages, une trêve précaire

Quelques centaines de mètres les séparent. Mais les Gazaouis observent distinctement ces chars israéliens faire mouvement. Et cette fois-ci, ce n'est pas pour attaquer. Ils se replient momentanément. Pour la première fois depuis 48 jours, l'utilisation des armes s'arrête dans la bande de Gaza. Alors dès sept heures ce vendredi matin, spontanément, ce sont des milliers d'habitants de déplacer qui sortent de leurs abris et se mettent en marche. L'armée israélienne largue des traques pour prévenir la population qu'elle doit rester au Sud du territoire, qu'elle ne doit pas remonter dans la ville de Gaza, réduite en champ de bataille. Mais la situation est si tendue que certains, en franchissant des périmètres déconseillés, sont victimes de tirs. Quinze blessés y ont été dénombrés. De son côté, l'aide humanitaire arrive enfin. L'accord qui est entré en vigueur ce vendredi matin prévoit le passage chaque jour de 200 camions d'aides, de médicaments et de carburants. Mais c'est la suite de la journée que tout le monde attend. TF1 | Reportage M. Scott, G. Parrot, E. Fourny