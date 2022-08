Avant la rentrée, c'est la semaine des grands-parents !

Derrière leur visage d’ange se cachent souvent quelques tornades. Léon occupe bien ses grands-parents pour cette dernière semaine. Ce mercredi, c'est journée plage à Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique). "C'est dur quand même (...) Il est très actif, caractériel comme on dit", confie le grand-père. Anita n'est jamais loin de son petit-fils de quatre ans. "Ça va très très vite et il faut courir après, donc on n'a plus la force", explique-t-elle. Au marché ce matin, d'autres se promènent avec une certaine légèreté. Ces jeunes retraités viennent de laisser leurs six petits-enfants après les avoir gardés pendant un mois. "Ça fait du bien (...) Ils nous manquent quand même un petit peu à chaque fois", rapporte l'un d'eux. Ces petits-enfants, beaucoup d'entre vous les appellent les "chicoufs" : chic au départ, puis ouf à la fin, comme l'explique un père de famille. C'est une jolie preuve d'amour, car même s'ils sont redoutables, les petits-enfants sont terriblement attachants. TF1 | Reportage M. Monnier, F. Bourdillon