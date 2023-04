Avant l'été, débroussaillage obligatoire contre les feux

Ce terrain très en pente est difficile d'accès, Sabine n'y va jamais. Pourtant, elle doit obligatoirement débroussailler 100 mètres autour de sa maison, car elle est en lisière de forêt. Le travail des professionnels lui coûtera 6 000 euros. Par manque de temps, d'outillage ou d'argent, beaucoup de propriétaires ne remplissent pas l'obligation de débroussailler 50 mètres autour de leurs maisons. Pour le leur rappeler, le garde champêtre fait du porte-à-porte. Ce terrain a été débroussaillé, mais il reste des arbres à élaguer. "Je trouve ça très bien. Parce que parfois, on est mal informé", rapporte sa propriétaire. Cette haie, bordant la route, n'est pas entretenue. Le garde champêtre va mettre en demeure le propriétaire pour que le débroussaillage soit réalisé très rapidement. Dans cette commune, des incendies se sont déjà déclarés l'année dernière. Avec la sécheresse, si les terrains ne sont pas correctement débroussaillés, les pompiers craignent de ne plus pouvoir aider tout le monde. Le débroussaillage doit être réalisé le plus tôt possible, impérativement avant le 1er juillet. TF1 | Reportage A. Flieller, B. Taïb