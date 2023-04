Avant l'été, les bateaux se refont une beauté

Sur le Vieux-Port de Marseille, il y a une scène que l'on voit particulièrement en ce moment. Des bateaux que l'on nettoie, que l'on bichonne. Le carénage de printemps, cela commence par sortir le bateau. Dans cette association de plaisanciers, c'est un travail en équipe de bénévoles : "on a des petites bêtes qui s'installent sur la coque (...) et là, c'est la période où tous les bateaux sortent, on les fait propre pour profiter de l'été qui va arriver". Quelques dizaines de mètres plus loin, autre club de plaisanciers historique sur le Vieux-Port. Ici aussi, on s'entraide pour caréner les bateaux. Un travail qui peut prendre plusieurs heures et qui se termine par un coup de peinture pour donner à l'embarcation, une seconde vie. Et la convivialité commence, juste après le travail, sur les bateaux. Les plaisanciers partagent des moments avec modération sur le port. Car le carénage, c'est aussi l'occasion de se retrouver avant de profiter des balades en mer. TF1 | Reportage L. Huré, P. Fontalba