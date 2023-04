Avant l’été, ruée sur la climatisation

Annick a fait un nouvel investissent dans sa maison du Barcarès (Pyrénées-Orientales), soit deux climatiseurs pour rafraîchir sa pièce principale et sa chambre. Au total, elle a payé 3 200 euros pour les deux appareils. Cette retraitée s’en serait bien passée, mais ce n’était pas vraiment un choix. Elle est désormais équipée d’une climatisation réversible, une installation considérée comme très coûteuse en énergie. Mais aujourd’hui, leur technologie permet de limiter la consommation. "Si on a demandé à la pièce d’être à 25, 26 °C en été, dès qu’elle arrivera à 26 °C, la clim va se stopper toute seule", explique Toni Franchitti, gérant d’Eccoclim Énergies. Cette technologie est efficace à condition de prendre quelques précautions pour éviter les fuites. Dans les Pyrénées-Orientales, ces climatiseurs cartonnent. Le planning du technicien est déjà complet jusqu’en juin. C’est bien plus tôt que l’an dernier. Un autre retraité a investi 3 000 euros pour deux climatiseurs. Des ventes de climatisation en hausse, une conséquence directe d’un été 2022 marqué par une canicule record. TF1 | Reportage A. Cazabonne, C. Arrigoni