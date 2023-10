Avant l'offensive, des incursions à Gaza

Les bombardements continuent au huitième jour de la guerre, notamment à chaque fois que les tirs de roquettes du Hamas révèlent de nouvelles cibles à l’armée israélienne. Celle-ci annonce avoir mené des incursions terrestres dans la bande de Gaza et avoir tué par cette frappe aérienne un cadre du mouvement terroriste, largement impliqué dans les attaques de samedi dernier. Au sol, comme ici à Khan Younès, plus de 5 500 maisons détruites selon l’ONU, et surtout un bilan humain de plus en plus lourd. Le gouvernement palestinien recense désormais 2 215 morts : plus de 300, dont 126 enfants, au cours de la journée écoulée. Dans des embouteillages monstres, des milliers de Gazaouis fuient vers le Sud avant une probable invasion de Tsahal. L’État hébreu maintient une pression maximale en rappelant ses pertes : au moins 1 300 personnes tuées, essentiellement des civils. Le Hamas publie d’ailleurs une nouvelle vidéo de propagande. Pendant ce temps, au Nord, à la frontière libanaise, Israël doit déjouer des tentatives d’infiltration. Aucun signe d’une quelconque accalmie malgré les appels à la modération et pression internationale. TF1 | Reportage O. Santicchi