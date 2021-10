Avant-première de James Bond : les fans ont savouré le moment

Dernier pas dans la peau de James Bond. Daniel Craig est venu dire adieu à 007. Grâce à l'avant-première en simultanée à Londres, Bruxelles, Paris, une poignée de privilégiés a vu "Mourir peut attendre". Un agent toujours aussi brillant et athlétique, mais de plus en plus romantique. Le public ressort surpris et partagé. "J’ai pleuré. J’ai rarement pleuré en regardant James Bond donc, franchement, bien joué" ; "Je ne suis pas trop conservateur, mais là, on s’éloigne vraiment de la tradition" ; "Ce n’est pas le James Bond de l’ancien temps" ; "C’est l’un de mes James Bond préférés", confient certains. En quinze ans et cinq films, Daniel Craig a marqué le personnage et assume sa différence. "Je ne sais pas être autrement. Je n’aurais pas su jouer d’une autre façon", affirme-t-il. Et maintenant, qui va remplacer l’acteur ? Les spéculations vont bon train. Le futur James Bond pourrait même être une femme. Mais pour connaître l’identité du futur agent, il faudra patienter. Les producteurs ne diront rien avant au moins un an.