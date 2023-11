Avec Cédric Klapisch, une Flûte enchantée comme au ciné

Avec leurs plumes presque fluorescentes, voilà les tout nouveaux interprètes de Papageno et Papagena, mis au service de ce tube mondial qu'est devenu "La Flûte enchantée", et qu'on découvre aujourd'hui dans une mise en scène moins rouge écarlate, domine toutes les couleurs. Les jeux de lumière nous feraient presque croire qu'on est au cinéma. Et l'explication, la voilà : le metteur en scène est aujourd'hui le réalisateur de films Cédric Klapisch. Et il est bien décidé à s'amuser avec ce grand classique de l'opéra. Un ressort comique restitué par des dialogues français qu'il a lui-même traduit de l'Allemand pour embrasser aussi quelques thèmes d'actualité. Une modernisation qui fonctionne très bien, parce qu'elle n'abandonne rien de la poésie de cet opéra. Notamment grâce aux maquillages et aux costumes, comme cette tresse de glycine amovible qui s'apprête à trôner sur le crâne de Pamina. La prouesse d'une Flûte enchantée, réinventée et éternelle. TF1 | Reportage F. Leenknegt, G. Vuitton