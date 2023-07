Avec cette chaleur, a-t-on le droit de venir travailler en short ? Le 13H à vos côtés

En raison de la chaleur, ceux qui travaillent se posent la question de la tenue vestimentaire. Alors, est-ce qu'on a le droit de venir travailler en short ? En théorie, chaque salarié est libre de venir travailler comme il le veut. C'est inscrit dans le code du travail. Quand le thermomètre grimpe, venir en short plutôt qu'en costume-cravate, c'est parfois tentant. Pourtant, ce n'est pas toujours possible selon les métiers. Premier cas, si la nature de l'emploi le justifie. C'est le cas lorsque la sécurité du salarié est en jeu. Pour un ouvrier sur un chantier par exemple, c'est dangereux, alors une tenue de protection spéciale peut être imposée. L'employeur doit la fournir gratuitement. Mais la sécurité n'est pas la seule exception. Si on est en contact avec des clients ou un public, l'employeur peut demander une tenue adaptée à l'environnement de travail. Et même s'il fait très chaud, il peut vous refuser le port du short ou du bermuda. Par ailleurs, on peut aussi vous imposer un uniforme aux couleurs de l'enseigne pour laquelle vous travaillez. A. Bazar