Avec cette professeure, la musique prend corps

Nelly Guilhemsans, professeure de musique, parvient à diriger 200 adolescents non professionnels. "Elle aime les grands projets", affirme l'un de ses élèves, comme cette performance de "body tap" ou percussion corporelle en plein Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) ou bien ce concert avec Zaz. Les répétitions ne sont pas obligatoires, mais aucun des 200 élèves ne penserait à les sécher. Sur la Symphonie n°5 de Beethoven, ils s'entraînent pour un nouveau spectacle à Biarritz. L'enseignante a eu l'idée de ces percussions corporelles pendant le Covid, alors que les élèves étaient masqués et ne pouvaient plus chanter les uns à coté des autres. L'année dernière, ils ont tourné une vidéo qui a été vue presque un million de fois sur Internet. " C'était un moment très très fort", confie l'enseignante. Cette énergie sans limite, elle le doit sans doute à sa passion de la musique, née durant l'enfance, cultivée durant une carrière de violoniste puis d'enseignante. "J'ai envie de transmettre la passion musicale et la passion de la scène", explique-t-elle. TF1 | Reportage D. Sitbon, M. Derre