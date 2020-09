Avec la chaleur, le niveau d’eau du lac de l'Arrêt-Darré baisse dangereusement

Au pied des Pyrénées, le lac de l'Arrêt-Darré affiche des niveaux exceptionnellement bas car il n'a pas plu depuis un mois et demi dans la région. Les habitués ont du mal à reconnaître les lieux et les pêcheurs semblent flotter sur une immense flaque. La sécheresse de ces dernières semaines a eu raison des petits cours d'eau qui l'alimentent. Avec les canicules et les sécheresses à répétition, les agriculteurs craignent que le lac ne suffise plus à satisfaire leurs besoins à l'avenir.