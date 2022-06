Avec la chaleur, sa maison fissurée pourrait s’effondrer

Des fissures qui rongent les murs. Évelyne Cochet fait le tour de sa maison chaque matin pour vérifier l’évolution des dommages. Tout a commencé en 2018, après une grande période de sécheresse. Des mouvements de terrain sont observés, sa maison se craquelle. La petite commune de Chemenot (Jura), où elle habite, a même été placée en état de catastrophe naturelle par un arrêté. Ainsi, cette retraitée contacte son assurance en 2019 et fait venir des experts. Ils identifient plusieurs causes. En premier, la grande sensibilité des sols à la sécheresse. Mais un premier devis, jugé trop cher, est refusé par l’assurance. Depuis, elle attend. Pourtant, il y a urgence. À l’intérieur, les dégâts sont considérables et s’aggravent d’année en année. Désormais, Évelyne craint que sa maison s’effondre. C'est inenvisageable pour elle de quitter la maison que ses parents ont construite dans les années 70. Même si avec cette vague de chaleur, l’inquiétude augmente. TF1 | Reportage E. Payro, G. Martin