Avec le beau temps, déjà des envies de vacances

En allant au travail, cette petite musique trotte sûrement dans la tête. Marre du bureau, Karine pense plutôt à ses vacances. Courage Karine ! Encore quelques semaines avant de rejoindre la Côte d'Opale. Avec ces 22 degrés à midi, des étudiantes en profitent, comme un avant-goût de vacances. Se réunir avant d'entamer le dernier stage. Compter les jours, Clotilde a une astuce, se repasser encore et encore le programme des congés. Les Français détendus, un signe ne trompe pas, les terrasses sont bien pleines, surtout en fin de journée. "Il n'y a plus de samedi, il n'y a plus de week-end, c'est tous les jours. Tous les jours de la semaine, la terrasse peut être remplie. On s’aperçoit que les journées sont trop courtes, car à un moment donné, on doit les mettre dehors parce que forcément, on ferme", dit Christophe Caron, gérant d'un bar à Lille. Allez, encore 22 jours de travail ! Les vacances scolaires ne sont pas si loin. TF1 | Reportage V. Lamhaut, C. Yzerman