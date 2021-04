Avec le beau temps, on s'active dans les jardins ouvriers de Touraine

Pour savoir quand planter les patates, le jardinier n'a qu'à lever les yeux. "C'est le repère pour la plantation de la pomme de terre, la floraison des lilas", a affirmé Daniel. D'ici trois semaines, les premières feuilles de ses Monalisa seront là. Une pomme de terre plantée, cinq à dix autres dans le panier. Pour l'instant, la star de l'été, la tomate, reste à l'abri. "On va encore les laisser à peu près huit à dix jours et on va les transplanter dans les godets, mais toujours au chaud. Les tomates, il faut 18 degrés pour que ça pousse", a expliqué Jean-Paul. Au rayon fruits, Jean-Paul a décidé de renouveler ses fraisiers. Le conseil gratuit, c'est de bien tremper la motte avant de la mettre en terre. Les fraisiers sont une valeur sûre. Jean les arrose déjà et Josiane les paille avec des aiguilles de pin. L'autre atelier du jour, ce sont les semis : radis, betteraves et courges. Les jardiniers travaillent, les butineuses sont prêtes.