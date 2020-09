Avec le froid, on rallume le chauffage à Pierre-de-Bresse

Pour affronter le froid, il faut bien s'équiper. Sur l'un des stands de vêtements chauds du marché de Pierre-de-Bresse, tricots, gilets et pull-overs font partie des articles les plus demandés ce lundi matin. Côté repas, les légumes de saison sont les plus prisés des habitants de la ville. Par ailleurs, contempler les flammes dans une cheminée fait partie des plaisirs de l'automne. C'est aussi une manière de se faire à l'idée que l'été est terminé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.