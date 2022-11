Avec les artisans d'exception de Notre-Dame

Certains jours, même si le ciel est gris, des rayons de soleil viennent toucher Notre-Dame sous la forme de ces cintres de bois. Des pièces d’une tonne et demie taillées sur mesure qui se posent à la croisée du transept dans le trou laissé par l’effondrement de la flèche. C’est une nouvelle étape pour le chantier. Les cintres serviront à rebâtir les arcs de voûtes. Nous sommes sur un plancher provisoire à 26 mètres de hauteur. À l’intérieur, l’échafaudage occupe maintenant tout le volume de la cathédrale de Paris. Les 26 chapelles qui bordent la nymphe et le chœur sont entièrement équipées, et seront une à une : nettoyées et restaurées dans les règles de l’art. Les décors écrasés sous la crasse reprennent des couleurs. Des étoiles rejaillissent. La voûte redevient céleste. Une armure de plastique protège les stalles en bois de la clôture du chœur et les trésors qu’elles abritent. Les restauratrices en peinture vont bientôt intervenir sur ces statues de pierre, petits chefs-d’œuvre polychromes du Moyen Âge qui raconte la vie de Jésus. TF1 | Reportage M. Izard, B. Lachat, B. Hacala