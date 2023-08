Avec les champions de lancer de menhirs

Le druide ouvre les festivités dans le village. Mais avant de les lancer, chaque participant doit boire une gorgée de la potion magique maison du doyen. Une recette secrète qui donne force et vigueur, paraît-il, mais à consommer avec modération. Nicolas, un vacancier venu de Trois-Villes, est le premier à jouer. Toute l'après-midi, 250 participants essayent d'envoyer un menhir le plus loin possible. Deux essais par personne, en éclaboussant au passage les spectateurs. Nicolas est venu avec ses amis, Vanessa, Armand et leur fils Éthane. Tous participent au concours pour ramener la coupe chez eux en Champagne-Ardenne. Un menhir de dix kilos pour les moins de quatorze ans. Une activité de vacances inoubliable pour le jeune homme. Cette fête locale permet de mettre en avant d'autres épreuves de force, comme le lever de perche. Ce jour-là, c'est tout un village qui est alors gaulois, avec les barbes et les sangliers grillés. Cette année 2023, avec un lancer à 5,45 mètres, le champion du monde est Normand. Mais heureusement, la championne, elle, reste Bretonne. TF1 | Reportage M. Pirckher, B. Ghorchi