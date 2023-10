Finistère : des bombes allemandes explosées en mer

Il s'agissait des plus grosses munitions de la Seconde Guerre mondiale détruites 80 ans après. C'est le résultat de trois jours de mobilisation pour douze plongeurs-démineurs de Brest. Avant l'explosion, les opérations commencent à 25 mètres de profondeur. Les plongeurs dévoilent les mines allemandes inopérantes, mais toujours chargées de 750 kilos d'explosifs. Larguées à l'époque pour couler les bateaux français, ces mines, bien trop près des côtes, doivent être déplacées quatre kilomètres plus au large. Les plongeurs attachent d'abord la munition à cette bouée jaune qui va remonter à la surface une fois remplie d'air et la soulever. Tractée par bateau, la bouée se dégonfle ensuite pour redéposer la munition sur le fond. C'est une manœuvre toujours délicate. En mer comme sur terre, le dispositif est important. Gendarmes, sauveteurs en mer et bénévoles de la protection civile sont appelés à sécuriser la zone. Dernière phase critique, l'explosion des mines. C'est une opération d'ampleur, mais pas inédite en Bretagne.