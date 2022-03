Avec les derniers Français de Kiev

Dès qu’il peut sortir de chez lui, Jérémy De La Cruz, un Français à Kiev (Ukraine), fait le maximum d’achats. Il doit faire vite, car dans les supermarchés, les rayons se vident en quelques heures. Installé en Ukraine depuis deux ans, ce Français s’est porté volontaire pour accueillir des gens chez lui. Alors, il fait les courses en conséquence. À Kiev, ils sont encore une centaine de Français. Si certains restent par choix, d’autres n’ont pas osé partir. Comme Jacques Mange, qui est confiné dans son appartement avec pour seul horizon, depuis une semaine, le parking. "On sort de moins en moins, parce que ça devient de plus en plus dangereux. On a encore un peu à manger, mais dans les deux petits supermarchés à côté de la résidence, il n’y a plus rien" affirme-t-il. À Jytomyr, à l’Ouest de la capitale, Jacky Lebas, lui, souhaite rester malgré les bombardements qui se rapprochent. L’ambassade de France recommande toujours à ses ressortissants de rester à l’abri, compte tenu des risques TF1 | Reportage L. Merlier, M. Debut, J. Lacroix-Nahmias