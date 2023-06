Avec les derniers héros du débarquement

Pour ces jeunes militaires, c'est sans nul doute l'un des moments les plus importants de leur carrière. Ils s'apprêtent à intégrer l'élite de la marine française. A ce titre, ils reçoivent un béret vert. Ce béret que Léon Gautier, dernier survivant du commando Kieffer, porte lui aussi et qu'il transmet aujourd'hui. Derrière les masques qui garantissent l'anonymat de ces militaires d'élite, on devine les sourires et l'émotion. L'honneur aussi de rencontrer Léon Gautier qui, il y a 79 ans, débarquait sur les plages de Normandie avec 176 autres bérets verts français tous disparus. Léon Gautier avait 22 ans le 6 juin 1944. A l'heure où la guerre frappe à nouveau l'Europe, ses mots sont précieux. "Je suis content que les jeunes se rappellent de ça. Qu'ils pensent que la paix, c'est très important", confie-t-il. Centenaire, le dernier survivant français de juin 1944 impressionne encore ceux qui le croisent. L'an prochain, on célébrera les 80 ans du débarquement en Normandie. Léon Gautier aura 101 ans et il compte bien assister aux cérémonies. TF1 | Reportage N. Gandillot, B. Augey, T. Leroy