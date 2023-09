Avec les sinistrés des inondations historiques en Grèce

Pour la deuxième fois, en seulement trois jours, les rues de Volos, en Grèce, disparaissent sous les eaux. Les pluies torrentielles ont repris la nuit de mercredi. Les habitants se sentent démunis. "C'est de la folie, une catastrophe", lance l'un d'entre eux. "C'est très difficile", ajoute un autre. La population s'organise pour faire face à cette situation. Un volontaire informe les automobilistes que la route est inondée. Un autre tente désespérément de déboucher les égouts, encombrés par les déchets. Depuis les premières inondations, il y a trois jours, la situation est de plus en plus compliquée pour les citoyens de Volos. Ce jeudi, ils n'ont plus d'électricité et n'ont plus accès à l'eau. Devant la mairie, des camions arrivent régulièrement pour distribuer des bouteilles aux habitants. "On fait ce qu'on peut pour aider", lance un homme. Un nouvel épisode orageux est sur le point de traverser plusieurs régions du pays. La nuit de mercredi, les habitants d’Athènes, eux aussi, ont été victimes de ces pluies diluviennes. TF1 | Reportage A. Bourdarias, A. Chomy, C, Blanquart