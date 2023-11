Loire-Atlantique : un troupeau de vaches sauvé de la tempête... grâce à des kayaks

A première vue, les vaches n'ont pas l'air traumatisées. Pourtant, elles ont réalisé un exploit. En pleine tempête, elles ont parcouru près de 200 mètres dans l'eau pour être mises à l'abri. Tout a commencé un matin, lorsque le marais a débordé sans crier gare. Les vaches de Brenda-Lee Fourrage se retrouvent isolées sur une butte transformée en île, sans nourriture. Une voisine propose de construire un radeau de fortune pour leur apporter du foin. Mais un autre coup de vent arrive et il faut les évacuer. Brenda-Lee et ses voisines montent une opération spéciale, repèrent le meilleur chemin et mobilisent des troupes. Le club de kayak local répond à l'appel. "Il y a eu dix volontaires pour venir. Alors, on s'est donné rendez-vous. Tout le monde est venu", raconte Morgane Guillouroux. Sur les 200 premiers mètres, l'eau est trop profonde et les vaches doivent nager. Tandis que l'éleveuse les appelle, les kayakistes s'efforcent de les guider. "Le rôle de tout le monde était de canaliser, de faire le chien de berger", raconte l'un d'entre eux. TF1 | Reportage M. Giraud, R. Hellec