Avec l'inflation, les soldes très attendus

Les soldes d'été sont lancées en grande pompe. À Rennes, les commerçants présentent leurs démarques directement dans la rue, la stratégie est offensive. Pour les clients, peu importe le budget, c'est aujourd'hui qu'il faut faire les bonnes affaires. "On n'a aucun budget", rapporte une cliente. C'est une bonne nouvelle pour les commerçants qui ont connu un début d'année compliqué. À Rennes, certains constataient une baisse de 60% de leur chiffre d'affaires en mars. "Je pense que le printemps a été un petit peu plus rude", explique Karine François, responsable d'un magasin. En raison d'une consommation qui a baissé avec l'inflation, certaines enseignes ont encore beaucoup d'articles sur les bras. Ce sont moins 30% sur des chaussures et moins 50% sur des pantalons. Quand les tarifs sont intéressants, certains pensent déjà à l'année prochaine. Il reste encore un peu moins d'un mois pour chasser les bonnes affaires. Les soldes se termineront en fin juillet. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau