Avec lui, c'est le bouquet !

Pour offrir un bouquet à sa mère, ce client n'aura jamais été aussi bien conseillé, car c'est un champion de France des fleuristes qui lui livre tous ses secrets. Pour un bouquet plutôt harmonieux, il faut de la grosse fleur, de la moyenne fleur, de la plus petite et plus fine fleur. Pour ceux qui n'en sont pas à l'aise avec la couleur, on fait un bouquet monochrome. Le talent de composition de Dylan Decamp lui a fait gagner il y a quelques semaines le concours du meilleur ouvrier de France. Une fierté après trois ans d'entraînement. Il n'était pourtant pas destiné à l'art floral. Après des études de médecine puis de cuisine, il décide finalement d'écouter son instinct, et surtout, celui de sa grand-mère. Plus aucun doute, c'est en chatouillant les pétales de fleurs qu'il a trouvé sa voie. Cette passion, Dylan espère l'exporter hors de l'Hexagone et représenter l'art floral français à travers le monde. TF1 | Reportage L. Cloix, R. Dybiec, G. Guist'Hau