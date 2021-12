Avec Michel Bussi sur les lieux de ses romans

Nous voici au fameux lavoir de Giverny, là où Michel Bussi a placé son premier cadavre. C'est peut-être également là qu'il a eu l'inspiration pour commencer le roman "Nymphéas noirs". Ce dernier a été publié en 2011 avec plus de 900 000 exemplaires vendus, cinq prix littéraires et le début du succès pour ce professeur de géographie de Rouen alors âgé de 46 ans. Le huis-clos mystérieux se déroule à l'ombre des jardins de Claude Monet en Normandie. Michel Bussi a l'imagination diabolique. L'auteur a été baptisé le "maître du twist" pour son art du rebondissement. A l'époque, il a beaucoup écouté le chef jardinier de Giverny qui a consacré sa vie au jardin du maître de l'impressionnisme. Dix ans après, les ventes de romans de Michel Bussi donnent le tournis, plus de douze millions de livres vendus. Le voilà même cette année 2021 numéro trois des auteurs les plus lus dans le pays. A raison d'un roman par an, il n'arrête pas. Une boulimie d'écriture pour un auteur devenu, malgré lui, un bureau de travail. TF1 | Reportage C. Hémery, X. Thoby