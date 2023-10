Avec Tsahal aux portes de Gaza

Des soldats enlacés, en deuil, qui pleurent des amis et des proches disparus dans les attentats. Ces réservistes israéliens appelés sur le front étaient des civils il y a une semaine encore. Ils ont interdiction de nous parler. Près de 300 000 soldats israéliens bombardent et encerclent la bande de Gaza, prêts à l'envahir. Une opération qui, pour l'heure, a le soutien des civils israéliens, comme cet homme venu aider les derniers habitants des kibboutz. "Tous les civils israéliens comprennent très bien ce qui se passe. On va frapper les terroristes", a-t-il affirmé. Nous nous approchons de la frontière avec Gaza, au sud. À sept kilomètres de la zone où les Palestiniens sont invités à se réfugier, il est impossible d'aller plus loin. Une opération militaire est en cours. Au loin, on entend le son des obus israéliens tirés vers la bande de Gaza. Ce dimanche, c'est une ville qui compte 240 000 habitants en temps normal, qui est visée. En Israël, le déplacement de plus d'un million de Gazaouis vers le sud est qualifié d'évacuation, alors que les Nations unies, elles, parlent d'une catastrophe humanitaire. TF1 | Reportage B. Christal, A. Pocry, P. Lormant