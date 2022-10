Avec un cirque en roulotte... sur les routes de la Creuse

Tous ensemble ou seuls en pistes, drôles et touchants, les artistes du cirque Bidon n'ont aucun mal à trouver leur public lorsqu'ils sont de passage dans une petite commune. Depuis presque 50 ans, de village en village, telle est la vie du cirque Bidon, et à cheval s'il vous plaît. Les montures parcourent 25 kilomètres maximum à chaque étape. Et pour ne pas trop les fatiguer, le tout à vitesse d'homme. Sur la route, le convoi ne passe pas inaperçu. Ce voyage en roulotte est une aventure au long cours pour le fondateur du cirque, François Rauline. C'est également une vie de bohème transformée en art de vivre, devenue au fil du temps une raison d'être. "Mon moment préféré, c'est lorsqu'on fait la route avec les chevaux (...) tu peux voyager sans argent, ça ne te coûte rien", rapporte-t-il. Après cinq heures de route, haltes comprises, le cirque arrive à destination. Ils ont tout juste le temps de souffler. Dès le lendemain matin, les artistes et techniciens assurent le montage de la structure pour les cinq représentations. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre